Трамп назвал «монстром» обрушившийся на США ураган «Лаура»

В субботу утром Дональд Трамп посетил штаты Луизиану и Техас, которые пострадали два дня назад от разбушевавшейся стихии. Президент США назвал «монстром» ураган «Лаура». Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Он очень быстро подошел к нам. Его рассматривали, как шторм. Но внезапно он стал монстром», - сказал Трамп во время посещения Техаса.

Накануне стало известно, что от «Лауры» погибли 14 человек. Сегодня сообщили еще о двух погибших. Тысячи жителей Луизианы и Техаса остались без света и воды. Ранее местные власти предписывали почти 600 тысячам местных жителей покинуть опасную зону из-за приближающегося урагана «Лаура». Сейчас в двух штатах начались очистительные и восстановительные работы. Люди опасаются, что могут остаться без электричества на несколько недель, а то и месяцев.