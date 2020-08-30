В Киеве назвали условие для достижения мира в Донбассе

Четкое следование букве Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к прекращению боевых действий на юго-востоке Украины и достижению мира в регионе.

Таким мнением поделился заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта Витольд Фокин.

«Я целиком разделяю позицию председателя нашей делегации Леонида Кравчука, что без доброй воли и разумных уступок, ни одна, ни другая сторона мира не добьются», - заявил Фокин в интервью изданию «Страна».

Предоставление региону особого статуса он считает компромиссным вариантом, который может стать первым шагом на пути к миру. Однако, этому сценарию противостоит мощная и ориентированная на войну группировка сил, считает заместитель главы украинской делегации.

«Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, - назревает экологическая катастрофа. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены», - перечислил Фокин проблемы региона.

Минские соглашения, обсуждение которых ведется при посредничестве России, Германии и Франции, лежат в основе мирного урегулирования. Они подразумевают пошаговые действия, направленные на деэскалацию ситуации в Донбассе.

В частности, документ предполагает скорейшее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения, амнистию для всех участников конфликта, проведение конституционной реформы на Украине и придание Донбассу особого статуса на законодательном уровне.