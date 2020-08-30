Есть пострадавшие: на Киевском шоссе произошло крупное ДТП
По данным СМИ, медики с помощью вертолета эвакуировали с места аварии двоих детей.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
В Новой Москве на шестидесятом километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе МВД по региону.
«По предварительным данным, столкнулись четыре машины. Двое человек пострадали в результате аварии», - проинформировали в полиции.
Как, в свою очередь, сообщает агентство «Москва», в ДТП пострадали двое детей, которых эвакуировали с места инцидента на вертолете. Отмечается, что в полете несовершеннолетних сопровождала медицинская бригада, которая поддерживала и контролировала их состояние.
В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Правоохранительные органы устанавливают все подробности случившегося.