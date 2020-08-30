Есть пострадавшие: на Киевском шоссе произошло крупное ДТП

В Новой Москве на шестидесятом километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе МВД по региону.

«По предварительным данным, столкнулись четыре машины. Двое человек пострадали в результате аварии», - проинформировали в полиции.

Как, в свою очередь, сообщает агентство «Москва», в ДТП пострадали двое детей, которых эвакуировали с места инцидента на вертолете. Отмечается, что в полете несовершеннолетних сопровождала медицинская бригада, которая поддерживала и контролировала их состояние.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Правоохранительные органы устанавливают все подробности случившегося.