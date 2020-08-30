В Минпросвещения разъяснили порядок работы школ в новом учебном году

Уроки в российских школах не могут начинаться раньше 8:00 утра, даже несмотря на разведение потоков учащихся разных параллелей. Об этом предупредил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Евгений Семченко.

«Занятия в школах не могут начинаться раньше 8:00 утра», - сказал Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

Представитель Минпросвещения призвал родителей отнестись к принимаемым мерам с пониманием, отметив, что все они направлены на обеспечение безопасности и сохранность здоровья детей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В случае, если администрация школ начнет требовать с родителей своих учеников деньги на приобретение термометров, антисептиков и других средств профилактики коронавируса, Семченко рекомендовал обращаться в прокуратуру или на горячие линии Минпросвещения.

Ранее стало известно, что в этом году родители не смогут попасть в школы, их не будут пускать внутрь, за исключением крайних случаев. Все собрания перенесены в онлайн формат.