Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве
Главы двух стран также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонной беседы договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», - информирует Кремль.
Главы двух стран также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества между государствами по всем направлениям.
Кроме того, Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения.