Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонной беседы договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», - информирует Кремль.

Главы двух стран также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества между государствами по всем направлениям.

Кроме того, Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения.