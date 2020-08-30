Путин и Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества

Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества по всем направлениям.

Лидеры поговорили по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», - говорится в сообщении.

Российский и белорусский лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы. Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Белоруссии. В Белоруссии не утихают массовые протесты, которые начались после президентских выборов в республике.

Согласно данным ЦИК, уверенную победу на них одержал действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей, тогда как его оппонент Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,12% голосов. Накануне российский лидер отметил, что в Кремле исходят из того, что выборы в соседнем государстве состоялись.