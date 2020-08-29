В Москве планируют увековечить память актера Владимира Андреева

В Московской городской думе намерены рассмотреть вопрос об увековечивании памяти актера Владимира Андреева. Об это сообщил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгений Герасимов.

О смерти президента Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, народного артиста Владимира Андреева стало известно в субботу, 29 августа. Актер скончался у себя на даче. В четверг, 27 августа, он отметил свой 90-летний юбилей.

«Мы рассмотрим вопрос об увековечивании памяти Владимира Андреева. Он не только актер, но и режиссер, который столько всего отдал театру Ермоловой. Он работал до последнего», - приводит ТАСС слова Герасимова.

Предположительно, прощание с артистом состоится в среду, 2 сентября, в его родном театре имени Ермоловой.