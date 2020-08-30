Слетел с дороги: семь человек пострадали в ДТП с микроатобусом в Карачаево-Черкессии

В Карачаево-Черкессии в результате аварии с участием пассажирского микроавтобуса пострадали семь человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«На 36 километре федеральной автодороги Невинномысск–Черкесск пассажирский микроавтобус Ford Transit съехал в кювет. По предварительной информации в результате ДТП пострадали 7 человек, погибших нет», - говорится в сообщении.

Известно, что в салоне автобуса находились 16 человек. Все пострадавшие были направлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу для обследования и получения необходимой медицинской помощи. За остальными пассажирами направлен другой автобус, чтобы доставить их до места назначения.

Уточняется, что на месте происшествия работает психолог ГУ МЧС РФ по Карачаево-Черкесской Республике. На месте ДТП работают спасатели, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.