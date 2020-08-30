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Названо место похорон актера Владимира Андреева

Роман Захаров
11:07 30.08.2020
Известный артист Владимир Андреев ушел из жизни в возрасте 90 лет.
Названо место похорон актера Владимира Андреева
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Народный артист СССР Владимир Андреев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказали в Театре имени Ермоловой, где работал актер. 

«Андреев будет похоронен на Троекуровском кладбище», - сообщили в театре РИА Новости.

Российский актер, театральный режиссер и президент Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Владимир Андреев ушел из жизни в субботу, 29 августа.

Как рассказала супруга Андреева - актриса Наталья Селезнева, в последнее время он чувствовал себя неважно, в частности, страдал от ишемической болезни сердца.

Артист родился 27 августа 1930 года в Москве. С 1990 года он работал в театре Ермоловой художественным руководителем. Кроме того, Владимир Андреев преподавал в ГИТИСе. Наиболее яркие фильмы с его участием - «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум». 

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