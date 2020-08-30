В Минпросвещения рассказали о методах борьбы с поборами в школах

О фактах незаконного сбора денег в школах нужно немедленно сообщать в прокуратуру. Об этом рассказал глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко, говоря о проблеме поборов в учебных заведениях.

«Первое, нужно незамедлительно сообщить о факте в органы прокуратуры. Второе - нужно об этом факту предупредить руководителя органа управления образования. Безусловно, сообщить об этом нужно и нам - в министерство просвещения», - объяснил специалист в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ранее «Звезда» рассказывала о том, под какими предлогами недобросовестные педагоги устраивают сбор денежных средств с родителей учеников. В материале также приводились советы от опытных юристов, рассказывающих, как не стать жертвой нечистых на руку сотрудников школ.

Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что российским школам запрещено, в частности, собирать деньги на антисептики, санитайзеры и термометры. По его словам, деньги на покупку средств защиты от инфекций должны выделять региональные бюджеты.