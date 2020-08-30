Экс-глава британской администрации рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, бывший глава администрации экс-министра Великобритании Терезы Мэй рассказал о скандале, который учинил президент США Дональд Трамп после пропущенного звонка от российского лидера Владимира Путина. Инцидент произошел еще три года назад, но его подробности стали известны только сейчас.

По словам Тимоти, все произошло во время официального приема британской делегации в Вашингтоне. На переговорах присутствовал советник главы Белого дома по нацбезопасности Майкл Флинн.

«Кто-то между делом упомянул, что Владимир Путин просил переговорить с Трампом, и прямо в нашем присутствии он накричал на Майкла Флинна. Действительно накричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой, и он хорошенько накричал на него через весь стол», - цитирует Тимоти издание Independent.

Тимоти рассказал, что после этого Дональд Трамп потребовал соединять его с российским президентом всегда, когда тот захочет с ним поговорить.

Экс-глава администрации Терезы Мэй тогда предположил, что это стало свидетельством нестабильности принятия решений в Белом доме.