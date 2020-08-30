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В России провели более 36 миллионов тестов на COVID-19

Роман Захаров
10:07 30.08.2020
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в РФ находятся 211 тысяч человек.
В России провели более 36 миллионов тестов на COVID-19
© Фото: Michael Weber, imagebroker.com, Globallookpress

В России проведено свыше 36,4 миллионов тестов на определение  коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под меднаблюдением остается 211 578 человек», - добавили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что за минувшие сутки в стране было сделано 340 тысяч тестов на наличие COVID-19.

Как, в свою очередь, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице за последние 24 часа врачам удалось вылечить от коронавирусной инфекции еще 904 пациента. Таким образом, общее число выздоровевших от COVID-19 человек в Москве увеличилось до 213 205.

Чиновница напомнила, что вылечившиеся граждане могут стать донорами плазмы, а также заняться социальным волонтерством и помогать тем, кто лечится от инфекции дома.

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