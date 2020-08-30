Путин назвал угольную отрасль гарантом экономической стабильности регионов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. В России этот праздник традиционно отмечается в последнее воскресенье лета. На официальном сайте Кремля по этому поводу опубликована поздравительная телеграмма.

Обращаясь к работникам и ветеранам угольной отрасли, глава государства назвал ее одной из приоритетных в отечественном топливно-энергетическом комплексе.

«Сегодня угольная отрасль динамично развивается, вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую, бесперебойную работу промышленных предприятий, является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов», - отметил Путин.

Глава государства не оставил без внимания труд шахтеров, требующий от них большого мужества, компетентности и готовности прийти на помощь товарищам.

«Важно, что вы чтите традиции своих предшественников, работаете с полной отдачей. Во многом благодаря вам, вашим профессиональным успехам, Россия уверенно сохраняет позиции одного из ведущих мировых экспортеров угля», - говорится в президентской телеграмме.

Особые слова благодарности в год 75-летия Великой Победы президент направил ветеранам, которые демонстрировали ответственный подход к работе даже в условиях тяжелейшего бремени военных лет, проявляя стойкость и мужество.