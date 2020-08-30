«Никакого зрелища»: астроном заверил в безопасности астероида, несущегося к Земле

Огромный астероид 2011 ES4, который пролетит рядом с Землей первого сентября, останется невидимым для подавляющего большинства ее жителей. Даже несмотря на то, что по оценкам астрономов, космическая глыба размером с многоэтажный дом.

Таким мнением со «Звездой» поделился заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Несмотря на относительно небольшое расстояние, событие останется незаметным. Астероид маленький и тусклый. Никакого летящего в небе зрелища не будет», - заверил Вибе.

Астероид пронесется на огромной скорости на расстоянии в 120 тысяч километров от нашей планеты. Для сравнения: Луна находится по отношению к Земле на расстоянии 384,4 тысячи километров. Несмотря на это, болид не представляет серьезной опасности, успокоил Дмитрий Вибе.

«Потенциальная опасность астероида означает то, что он приближается на относительно небольшое расстояние к Земле. За ним нужно присматривать, пристально наблюдать, но не более того», - уверен заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН.

Сближение астероида с Землей состоится в 19.12 по московскому времени. Его скорость, по приблизительным расчетам, составляет 8,16 километров в секунду.

Уникальность данного астероида в том, что он имеет маленькую дугу наблюдения. Ученые не видели 2011 ES4 с момента его открытия, марта 2011 года.