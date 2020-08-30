«Человек незаурядного таланта»: Путин поздравил художника Шварцмана с вековым юбилеем
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссера Леонида Шварцмана. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
«Вас по праву считают патриархом отечественной школы анимации, человеком яркого, щедрого, незаурядного дарования. За годы творчества Вы создали замечательные иллюстрации к детским книгам, а главное - богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, которых и сегодня знают и искренне любят зрители всех поколений», - сказал Путин.
Глава государства пожелал художнику долгих лет жизни, доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.
Леонид Шварцман - знаменитый российский мультипликатор, народный художник Российской Федерации. Зрителям он знаком, как режиссер серии мультфильмов «Обезьянки», художник-постановщик мультфильмов о приключениях Чебурашки и крокодила Гены, котенка по имени Гав, цикла «38 попугаев» и других картин.