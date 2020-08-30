«Человек незаурядного таланта»: Путин поздравил художника Шварцмана с вековым юбилеем

Леонид Шварцман - знаменитый российский мультипликатор, народный художник Российской Федерации. Зрителям он знаком, как режиссер серии мультфильмов «Обезьянки», художник-постановщик мультфильмов о приключениях Чебурашки и крокодила Гены, котенка по имени Гав, цикла «38 попугаев» и других картин.

«Вас по праву считают патриархом отечественной школы анимации, человеком яркого, щедрого, незаурядного дарования. За годы творчества Вы создали замечательные иллюстрации к детским книгам, а главное - богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, которых и сегодня знают и искренне любят зрители всех поколений», - сказал Путин.

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