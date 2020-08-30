В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле гигантского астероида

Астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к Земле. Об этом рассказали в Роскосмосе, комментируя сообщения о крупном космическом теле, получившем название 2011 ES4, которое пролетит рядом с нашей планетой 1 сентября.

В частности, по данным ведомства, только в августе текущего года было зафиксировано почти 80 подобных сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тысяч километров. При этом в большинстве случаев к Земле приближались новые объекты, и только 10 из них ранее уже попадали в поле зрения специалистов.

«После обнаружения рассчитываются орбиты на долгосрочную перспективу и потенциальная опасность для Земли. Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной», - отметили в Роскосмосе.

Ранее в NASA сообщили, что 1 сентября рядом с Землей пройдет потенциально опасный астероид 2011 ES4. Космическое тело имеет размеры от 22 до 50 метров. Ученые предполагают, что самое минимальное расстояние между астероидом и нашей планетой в этот раз будет не менее 120 тысяч километров. Для сравнения: Луна находится на расстоянии 384,4 тысячи километров от Земли.