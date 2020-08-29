Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Дмитрий Певцов обратился к своим поклонникам и сообщил, что ему предварительно диагностировали пневмонию, а экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Меня госпитализировали. Предварительно - пневмония. Экспресс-тест на COVID пока отрицательный. Ждем врачей. Все хорошо, настроение бодрое, работать не хочется до сих пор, очевидно в связи с самочувствием», - сообщил в своем Instagram Певцов.

Отдельные слова благодарности актер выразил директору театра «Ленком» Марку Варшаверу, который организовал мгновенную госпитализацию Певцова.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актера с воспалением легких в больницу в Коммунарке. По словам его жены Ольги Дроздовой, скорее всего ее супруг простудился в холодной воде.

Директор театра Ленком Марк Варшавер сообщил, Дмитрий Певцов чувствует себя неплохо. Он также отметил, что тесты на коронавирус, которые актер сдавал накануне, оказались отрицательными.