В России открылась услуга постановки автомобиля на учет в МФЦ

Автомобили теперь можно ставить на учет в МФЦ. Однако при регистрации сотрудники ГИБДД все равно обязаны осмотреть авто, а для этого должна быть специально оборудованная площадка.

Такие площадки пока есть не в каждом МФЦ. Поэтому лучше заранее узнавать, в каких центрах это возможно сделать.

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Постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 августа.