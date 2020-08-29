В США умер исполнитель роли Черной пантеры

В США умер актер Чедвик Боузман, наиболее известный поклонникам кинематографической вселенной Marvel по роли супергероя Черная пантера. Боузману было 42 года. Сообщается, что актер ушел из жизни в окружении семьи в собственном доме.

«С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана», - говорится на его странице в Twitter.

Чедвик Боузман страдал от онкологического заболевания. В 2016 году ему диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Болезнь прогрессировала, несмотря на все усилия врачей.

Кроме образа супергероя, Чедвик Боузман запомнился по ролям в фильмах «Боги Египта», «42», «Пятеро одной крови» и «Маршалл».