Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

В Кремле исходят из того, что выборы в Белоруссии состоялись. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия-1», анонс которого показали в ночь на субботу.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», - сказал российский лидер .

Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли выборы президента страны. По данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. После этого на улицы выходили люди, недовольные итогами президентских выборов.

Между тем, в российском МИД неоднократно заявляли о неизменной поддержке Белоруссии и недопустимости попыток дестабилизации в республике.