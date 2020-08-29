В стране и мире Опубликовано видео с места ДТП в Новосибирске, где два автомобиля протаранили дом Ян Брацкий Автомобили заблокировали вход в подъезд, спасателям пришлось оттаскивать их при помощи спецтехники. © Видео: Инцидент Новосибирск, ВК © Фото: Инцидент Новосибирск, ВК В Новосибирске два автомобиля протаранили подъезд жилого дома. Инцидент произошел в ночь на 29 августа в микрорайоне Пашино. По предварительным данным, в результате ЧП есть пострадавшие. Искореженные автомобили заблокировали вход и выход из дома, сообщает НГС. Прибывшим на место спасателям пришлось оттаскивать автомобили, применяя при этом специальную технику. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить истинную причину и все обстоятельства случившегося. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует