Собянин оценил возможность наступления второй волны коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность наступления второй волны коронавируса. По его словам, такой опасности практически нет.

«Вторая волна - это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными, ни у нас, нигде в мире такого практически нет», - сказал он.

В интервью «России 1» он также отметил, что бурный рост заболеваемости в ряде регионов связан с тем, что они еще не прошли даже первую волну.

В последние дни в некоторых странах статистка заражений COVID-19 вновь начала расти. Чрезвычайный комитет ВОЗ распространил заявление, где сообщается, что пандемия коронавируса по-прежнему представляет собой ЧС мирового масштаба и продлится еще долго.



