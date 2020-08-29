Украина закрыла границы из-за вспышки коронавируса

Украина в субботу, 29 августа, закрыла государственную границу для иностранцев на срок до 28 сентября в соответствии решением правительства, принятым 26 августа.

Право на въезд в страну на указанный период будет только у лиц, имеющих разрешение на проживание или являющихся членами международных или гуманитарных миссий.

Решение о закрытии границ было принято в связи с ростом числа заболевших коронавируснуой инфекцией в государстве. К настоящему моменту COVID-19 на Украине заражено 114 497 человек, 55 083 пациентов медикам удалось вылечить, 2 451 заболевших скончались.