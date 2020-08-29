Химик развеял миф об опасности пищевых добавок Е

Многие боятся и считают вредными добавки Е. Такое мнение считается ошибочным. Оно появилось после исследований британских ученых, которые заявили, что пищевой краситель Е-102 якобы вызывает гиперактивность у детей. Об этом рассказал химик-технолог Сергей Белков.

«Несмотря на то, что все регулирующие органы в ЕС и США всерьез это исследование не восприняли, британское правительство посоветовало этот краситель не использовать. И с этого момента пошла международная паника, а Е-102 стал вредным для детей», - пояснил эксперт.

Он добавил, что утверждение о вреде добавки не имеет под собой научной основы, поскольку британские ученые использовали спорную методологию. Они поделили детей 3 – 4 лет на две группы. Одна пила сок с красителем и консервантом, другая – натуральный. Родители, не зная в какой из групп находится их ребенок, наблюдали и фиксировали его поведение. В результате дети, употреблявшие сок ненатуральный, оказались гиперактивными, импульсивными и невнимательными, добавил Белков.

По его словам, Е-102, как и остальные «ешки» входит в список разрешенных пищевых добавок. Химик-технолог пояснил, что это означает безопасность добавки, которая присутствует в продуктах в мизерных количествах.

«Пищевые добавки подобраны таким образом, что физически невозможно добавить столько, чтобы они были вредными, и поэтому ожидать, что реально эти красители могут нанести какой-то вред организму, будь то ребенок или взрослый, совершенно не приходится», – рассказал радио Sputnik Белков.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как выбирать натуральную вареную колбасу и какие добавки Е допускаются в ее составе. Специалисты сообщили, что в составе правильной вареной колбасы допускаются пищевые добавки: Е250 (нитрит натрия) - фиксатор окраски, Е300 (аскорбиновая кислота), Е301, Е304, Е306 – антиоксиданты, Е331 (лимонная кислота) и многие другие.