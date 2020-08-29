Маск показал свинью с мозговым имплантом, который в будущем сможет лечить болезни

Предназначенный для лечения неврологических заболеваний чип Neuralink, разработанный компанией Илона Маска, удалось успешно имплантировать в мозг двух свиней. Во время трансляции на YouTube миллиардер и изобретатель показал животное с имплантом размером с монету (8 миллиметров в диаметре), назвав его «здоровым и счастливым».

По словам Маска, такой чип полностью скрывается при имплантации и может работать целый день без подзарядки. Чипы в мозгу свиней позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного – отслеживать, чего она касается своим пятачком.

Чтобы продемонстрировать безопасность устройства нейрофизиологи также извлекли чип у одной из особей, не повредив мозга. Маск отметил, что у второй свиньи чип работает в голове уже несколько месяцев, никаких проблем и отторжения не отмечено. Кроме того, специалисты успешно внедряли в мозг одного из животных сразу два чипа, чтобы продемонстрировать параллельную работу сразу нескольких устройств.

Ученые рассчитывают, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Маск также считает, что импланты поспособствуют гармоничному слиянию человек с искусственным интеллектом. Получить разрешение регуляторов вживить первый имплант человеку миллиардер надеется уже в этом году.