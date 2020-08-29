В Госдуме предложили разрешить въезд в РФ иностранным студентам

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову обращение с просьбой разрешить иностранным студентам въезд в Россию.

Как объясняется в обращении, въезд студентам-иностранцам необходим для «полноценного и непрерывного процесса обучения со стороны российских вузов». Депутат также пояснил, что к нему поступает множество обращений от иностранных студентов, особенно имеющих гражданство стран СНГ.

«Иностранные студенты будут вынуждены продолжать проходить обучение в дистанционной форме, что значительно снижает качество предоставляемых знаний по теоретическим дисциплинам», - приводит РИА Новости текст из письма.

По мнению Зайцева, дистанционное обучение не дает иностранным студентам пройти практические занятия, а также создает дополнительную нагрузку на преподавателей, которые должны дублировать учебную программу в дистанционный формат.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Россия ограничила въезд иностранных граждан на свою территорию. Сейчас в страну могут приезжать те, кто имеют здесь родственников, проходят лечение и в некоторых других случаях.