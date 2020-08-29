Синоптики назвали сроки наступления осени в Москве

В Москве осень в этом году наступит с трехнедельной задержкой. Теплая погода также в ближайшие дни сохранится на территории почти всей Русской равнины, говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

В Черноземье, Поволжье и на юге сентябрь начнется с 30-градусной жары. В средней полосе и на Урале столбики термометров будут показывать 20-25 градусов тепла.

«Настоящая, метеорологическая осень опаздывает (она стартует, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 15 градусов). В Москве обычно это происходит в последние дни августа, а в этом году, по нашим прогнозам, природа подарит столице дополнительные три недели тепла», - цитирует сообщение синоптиков агентство «Москва».

Специалисты также уточнили, что пришедшая в европейскую часть страны дождливая погода продлится недолго. Улучшение в Москве наступит уже в воскресенье, 29 августа, - термометры покажут плюс 26 градусов. Предпоследний день лета ожидается жарким – 30 августа воздух прогреется до 28 градусов. В День знаний – 1-го сентября – термометры покажут плюс 25.