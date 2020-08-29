Эксперт дал советы по определению звонившего со скрытого номера

Чтобы узнать кто звонит со скрытого номера, необходимо подключить услугу «Суперопределитель номера», существующую у всех операторов связи. Об этом рассказал директор компании, занятой в сфере разработки программного обеспечения, Павел Мясоедов.

Эксперт также посоветовал заказывать детализацию звонков, в которой будет предоставлена распечатка всех номеров, с которых были звонки в определенный период времени.

Мясоедов добавил, что для блокировки скрытых номеров также существуют различные приложения, которыми пользоваться очень удобно и просто, пишет агентство «Прайм».

Ранее в Роскачестве дали советы, как избавиться от рекламных звонков или мошенников. Специалисты посоветовали воспользоваться для блокировки специальными настройками в телефоне, скачать соответствующее приложение или обратиться к оператору сотовой связи.

Специалисты напомнили, что на некоторых смартфонах с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки вызовов от неизвестных номеров.