Эндокринолог назвала продукт, уменьшающий продолжительность жизни

Колбаса – очень вредный продукт, который нельзя употреблять в пищу. Об этом заявила эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Вредной она становится из-за нитратов, которые добавляют в фарш, чтобы к мясу не прицепилась инфекция, например, клостридии или ботулизм», - написала врач в своем Instagram.

Она добавила, что нитраты вступают в реакцию с белками, образовывая вещества, которые именуются конечными продуктами гликирования.

«Конечные продукты гликирования повышают риски ожирения, развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа, онкологических заболеваний и уменьшают продолжительность жизни», - пояснила эндокринолог.

Павлова отметила, что не стоит обманываться и покупать колбасу в экомаркетах с наклейкой «органический продукт». В фарш такого изделия, также в качестве профилактики опасных заболеваний, добавляют особую культуру бактерий. В результате якобы полезная колбаса превращается «в такой же детонатор тяжелых болезней, как и дешевые сосиски».

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Ранее эксперты назвали продукты, которые опасно есть в сыром виде. Возглавили перечень сосиски. По мнению врачей, если эти мясные изделия не отварить, то в них могут остаться листерии - опасные бактерии, нарушающие работу пищеварительной системы.

Также следует подвергать термической обработке фасоль, креветки, картофель, миндаль, грибы, ревень и побеги бамбука.