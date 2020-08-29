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Эндокринолог назвала продукт, уменьшающий продолжительность жизни

Тамара Астапенкова
02:15 29.08.2020
по словам Зухры Павловой, конечные продукты гликирования повышают риски ожирения, развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака.
Эндокринолог назвала продукт, уменьшающий продолжительность жизни
© Фото: Creativ Studio, Heinemann imagebroker.com, Globallookpress

Колбаса – очень вредный продукт, который нельзя употреблять в пищу. Об этом заявила эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Вредной она становится из-за нитратов, которые добавляют в фарш, чтобы к мясу не прицепилась инфекция, например, клостридии или ботулизм», - написала врач в своем Instagram.

Она добавила, что нитраты вступают в реакцию с белками, образовывая вещества, которые именуются конечными продуктами гликирования.

«Конечные продукты гликирования повышают риски ожирения, развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа, онкологических заболеваний и уменьшают продолжительность жизни», - пояснила эндокринолог.

Павлова отметила, что не стоит обманываться и покупать колбасу в экомаркетах с наклейкой «органический продукт». В фарш такого изделия, также в качестве профилактики опасных заболеваний, добавляют особую культуру бактерий. В результате якобы полезная колбаса превращается «в такой же детонатор тяжелых болезней, как и дешевые сосиски».

Ранее эксперты назвали продукты, которые опасно есть в сыром виде. Возглавили перечень сосиски. По мнению врачей, если эти мясные изделия не отварить, то в них могут остаться листерии - опасные бактерии, нарушающие работу пищеварительной системы.

Также следует подвергать термической обработке фасоль, креветки, картофель, миндаль, грибы, ревень и побеги бамбука.

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