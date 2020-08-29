Зеленский подписал закон об увеличении минимальной заработной платы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении минимальной заработной платы в стране. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября текущего года на уровне 5 тысяч гривен в месяц», - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, увеличение минимальной заработной платы станет первым шагом по направлению к достойному уровню жизни украинцев.

В прошлом году Украину признали самой бедной страной в Европе. У государства оказался самый низкий показатель покупательской способности.