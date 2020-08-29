В Москве за сутки скончалось 11 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - рассказали в оперштабе.

Общее количество летальных исходов превысило 4,8 тысячи. Днем ранее сообщалось о 12 умерших.

Всего в мире инфекцией на данный момент заразились более 24,8 млн человек. Из них более 839 тысяч скончались, более 16 млн – выздоровели.