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По «Тавриде» за первые сутки после открытия проехали более 30 тысяч машин

Иван Линдеманн
22:08 29.08.2020
Полное завершение строительства трассы запланировано на 2023 год.
По «Тавриде» за первые сутки после открытия проехали более 30 тысяч машин
© Фото: Житель города героя, Youtubе

За первые сутки после открытия рабочего движения по трассе «Таврида» от Керчи до Севастополя проехали более 30 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

«Половина этого потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что данные были получены благодаря счетчику движения, который установлен на путепроводе над основным ходом трассы.

«До запуска рабочего движения по четырем полосам «Тавриды» весь этот транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожно-уличную сеть», - добавили в Минтрансе.

Накануне Владимир Путин принял участие в открытии «Тавриды». Президент России проехал по трассе за рулем Aurus.

Затем глава государства пообщался с рабочими, которые подарили ему килограмм асфальтобетонного покрытия магистрали.

Автомобильная дорога «Таврида»  проходит от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Полное завершение строительства трассы запланировано на 2023 год.

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