СМИ: у посольства США в Багдаде упали четыре ракеты

Возле посольства Соединенных Штатов в «зеленой зоне» Багдада упали четыре ракеты. Об этом в своем Twitter сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в «зеленой зоне» иракской столицы также расположены министерства, правительственные учреждения и несколько дипломатических представительств.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США планируют в ближайшие месяцы почти на треть сократить численность американских войск в Ираке. Отмечается, что контингент ВС США в этой стране будет урезан до 3,5 тысячи военнослужащих.