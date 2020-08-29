Сборная РФ по шахматам победила США в полуфинале онлайн-олимпиады

Российская сборная по шахматам победила команду США в полуфинале онлайн-олимпиады.

Первый матч 1/2 финала завершился победой россиян со счетом 3,5:2,5.

Свои партии выиграли шахматисты Александра Горячкина и Александра Костенюк. Вторая игра завершилась со счетом 3:3. Победы одержали Костенюк, Ян Непомнящий,а также Полина Шувалова, передает ТАСС.

В финале, который состоится в воскресенье, 30 августа, россияне сыграют с командой Индии, которая ранее в полуфинале обыграла сборную Польши.

Отмечается, что на онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл международный онлайн-турнир по быстрым шахматам.