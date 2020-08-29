Директор «Ленкома» рассказал о диагнозе Певцова
Марк Варшавер подчеркнул, что артист чувствует себя неплохо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kino-teatr.ru
Госпитализированный с воспалением легких актер Дмитрий Певцов чувствует себя неплохо. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал Марк Варшавер - директор театра «Ленком», где служит артист.
«Он улыбчивый, отвечает, что неплохо себя чувствует. Но несмотря на все, у него пневмония, и он отправлен в больницу», - отметил Варшавер.
Он подчеркнул, что анализы на коронавирус, которые Певцов сдавал накануне, оказались отрицательными.
Как ранее рассказала супруга актера Ольга Дроздова, вероятно, Певцов простудился в холодной воде.