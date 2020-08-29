Десятки тысяч посетителей: в Екатеринбурге завершился военно-технический форум «Армия-2020»

Торжественная церемония закрытия форума состоялась в субботу, 29 августа, на полигоне «Свердловский». За время проведения форума на Среднем Урале его мероприятия в течение трех дней посетило более 45 тысяч человек.

В 2020 году вниманию свердловчан было представлено более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск Центрального военного округа (ЦВО), что на треть больше по сравнению с 2019 годом.

Посетители увидели последние модификации танка Т-72 и бронетранспортера БТР-82А, зенитную ракетную систему ПВО С-300, ударный и многоцелевой вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы.

В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне совместно с музеем УГМК и Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» ЦВО впервые был развернут кластер исторической техники в количестве 15 единиц, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны.

Также программой форума был предусмотрен динамический показ огневых и маневренных возможностей современной военной техники.

Посетители форума смогли наблюдать за розыгрышем учебного боя, в котором были задействованы бронетанковые подразделения, мотострелковые подразделения при поддержке самолетов-разведчиков Су-24МР, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Организаторы форума предоставили посетителям возможность покататься в десантном отсеке современного бронетранспортера БТР-82А.

Аттракцион оказался весьма популярным – за три дня работы форума более 1 тысячи человек смогли ощутить себя в роли членов экипажа бронетранспортера