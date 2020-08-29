«Эпоха в жизни театра»: Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Андреева

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Владимира Андреева. В телеграмме, опубликованной на сайте мэра Москвы, сказано, что с творчеством актера связана эпоха в жизни театра имени Ермоловой, где он сыграл десятки ролей и поставил незабываемые спектакли.

«Яркие и глубокие работы мастера украсили замечательные фильмы, ставшие классикой нашего кино», - сказал Собянин.

Мэр заявил, что артиста искренне любили и уважали зрители, а благодаря его педагогическому дару появилось много молодых талантливых актеров.

«Светлая память о Владимире Алексеевиче Андрееве навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников», - добавил Собянин.

О кончине Владимира Андреева стало известно в субботу, 29 августа. Как рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, прощание с артистом, предположительно, состоится в среду, 2 сентября.