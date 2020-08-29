«Океанский щит-2020»: кадры одновременного вылета морской авиации четырех флотов ВМФ

Морская авиация четырех флотов ВМФ России выполнила одновременные вылеты в рамках военно-морского учения «Океанский щит-2020». Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

«В рамках военно-морского учения «Океанский щит-2020» и мероприятий боевой подготовки выполнили одновременные вылеты 33 самолета, 15 вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты морской авиации Военно-морского флота», - сказал он.

Евменов уточнил, что из них: 8 самолетов и 3 вертолета на Черноморском флоте, 6 самолетов и 11 вертолетов на Балтийском флоте, 9 самолетов и 1 вертолет на Тихоокеанском флоте и 10 самолетов на Северном флоте.

По словам главкома ВМФ, 10 противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана.

«В ходе выполнения полетов экипажи морской авиации продемонстрировали высокий профессионализм, подтвердили боевую готовность к решению поставленных задач в любых районах мирового океана при любых условиях обстановки», - сказал он.

Отмечается, что российские самолеты сопровождали истребители стран НАТО. Нарушений мер безопасности и Международных правил использования воздушного пространства не допущено.