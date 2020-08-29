В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Также синоптики предупредили об ухудшении погоды в Подмосковье.
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Желтый уровень погодной опасности объявил Гидрометцентр в Москве из-за порывистого ветра в воскресенье и в понедельник ночью.
«Желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Уточняется, что предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду объявлено в столице с 9 часов 30 августа до 6 часов 31 августа.
Также желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье. Здесь предупреждение о порывистом ветре действует с 03.00 30 августа до 00.00 31 августа.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о похолодании на 1 сентября в Москве