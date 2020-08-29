СМИ: Дмитрий Певцов госпитализирован

Актера Дмитрия Певцова госпитализировали с воспалением легких. Эту информацию «360» подтвердила его супруга Ольга Дроздова.

Она отметила, что артиста положили на лечение в одну из московских клиник. По некоторым данным, Певцова доставили в больницу в Коммунарке.

Но речи о коронавирусе не идет. По словам Дроздовой, накануне Певцов сдавал анализы, и они оказались чистыми. Женщина добавила, что муж, скорее всего, простудился в холодной воде.