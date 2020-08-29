В Белгородской области горит крупнейший майонезный завод России

В Белгородской области, в городе Алексеевка, загорелся крупнейший майонезный завод России.

По данным ГУ МЧС по Белгородской области, сообщение о пожаре поступило в 17:24.На место происшествия прибыло восемь пожарных расчетов.

О причинах пожара пока не сообщается.

Очевидцы инцидента сообщили «Белгороду № 1», что пожар произошел в цеху предприятия ЭФКО. Работники едва успели выбежать из здания.

«Горит майонезный цех. Рабочие на улице в форме и тапках. Все вещи и сумки с пропусками горят», - рассказывают очевидцы.

По данным МЧС, горит кровля цеха на площади более 20 квадратных метров.

По последней информации, погибших и пострадавших нет. На объекте пожара угроза взрыва отсутствует.

В 18:27 объявлена локализация пожара, в 19:17 удалось ликвидировать пожар.