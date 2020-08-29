Глава СК РФ поручил выяснить причины сокращения доли государства в БСК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату ведомства выяснить обстоятельства, при которых была сокращена доля государства в Башкирской содовой компании (БСК).

Уточняется, что следователям было поручено дать оценку действиям должностных лиц, которые принимали решения по сделкам с акциями предприятия.

Напомним, разобраться в ситуации несколько дней назад потребовал президент России Владимир Путин на фоне протестов местных жителей, которые категорически против разработки шихана Куштау содовой компанией.

Российский лидер, комментируя ситуацию обратил особое внимание на тот факт, что практически вся прибыль БСК уходит за границу. Законность приватизации компании уже проверила Генпрокуратура, выявлены нарушения законодательства.