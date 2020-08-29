«Оставил след в душе»: актриса Анисимова рассказала об актере Владимире Андрееве

Актриса театра Ермолаевой Галина Анисимова поделилась «Звезде» воспоминаниями об актере Владимире Андрееве.

По словам артистки, он был очень умным и мудрым человеком.

«Только-только пришло это известие. Я к нему очень хорошо отношусь, хоть и не была его ученицей. Я пришла в театр Ермоловой из Современника в какой-то мой сложный период. От него было много доброты и внимания», - отметила артистка.

По ее словам, Андреев был очень умным и мудрым человеком.

«Он был внимательным, несмотря на то, что я с ним не работала миллион спектаклей. Он в моей душе оставил след», - подчеркнула Анисимова.

Также артистка отметила, что не знает, когда и где состоятся похороны.

Ранее театр Ермоловой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Владимира Андреева.

«Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов», - говорится на официальном сайте театра.

Напомним, советский и российский актер Владимир Андреев умер в субботу, 29 августа. О его смерти на своей странице в Facebook сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. В прошедший четверг Владимир Андреев отметил свой 90-летний юбилей.