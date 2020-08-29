Путин наградил ректора МГИМО орденом «За заслуги перед Отечеством»
Российский лидер Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова почетным орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени Торкунова Анатолия Васильевича», - говорится в документе.
Анатолий Торкунов родился в 1950 году в Москве. В 1974 году назначен помощником ректора МГИМО. В 1992 году на общем собрании коллектива института был избран ректором МГИМО. Переизбирался на эту должность в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах. На днях Торкунов отметил свой 70-летний юбилей.
Ранее Владимир Путин наградил орденом Александра Невского солиста «Любэ» Николая Расторгуева.