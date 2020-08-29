Путин наградил ректора МГИМО орденом «За заслуги перед Отечеством»

«Работа такая у людей»: журналист «Звезды» объяснил выступления одних и тех же людей на протестах в Белоруссии

Анатолий Торкунов родился в 1950 году в Москве. В 1974 году назначен помощником ректора МГИМО. В 1992 году на общем собрании коллектива института был избран ректором МГИМО. Переизбирался на эту должность в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах. На днях Торкунов отметил свой 70-летний юбилей.

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