Врач рассказал о главном способе продлить жизнь

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что занятия спортом являются главным способом продлить жизнь.

«В списке «физические нагрузки, диета, медицина, лекарства» только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте — ограничение калорий и так далее», - уточнил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников также рекомендовал отказаться от лифтов и чаще использовать лестницу.

Помимо этого, Мясников посоветовал перестать закупать продукты сразу на неделю. А также по возможности ходить в магазин пешком.

По его мнению, увеличить физические нагрузки также можно путем отказа от транспорта.

Ранее ученые назвали орган, от которого зависит продолжительность жизни. По мнению специалистов, микрофлора оказывает влияние на весь организм и определяет его состояние.