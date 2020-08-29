Умер народный артист СССР Владимир Андреев

В субботу, 29 августа, скончался советский и российский актер, театральный режиссер и президент Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Владимир Андреев. О его смерти на своей странице в Facebook сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Умер Андреев», - написал он.

Заславский рассказал РИА Новости, что прощание с артистом, предположительно, состоится в среду, 2 сентября, в театре имени Ермоловой.

В четверг, 27 августа, Владимир Андреев отметил свой 90-летний юбилей. По данным «МК», актер скончался у себя на даче. О причинах смерти пока не сообщается.

Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. С 1990 года он работал в театре Ермоловой художественным руководителем. Кроме того, артист преподавал в ГИТИСе. Наиболее яркие фильмы с участием Андреева - «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум».