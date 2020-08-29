На Украине истребитель сбил дорожный знак и улетел

Истребитель Су-27 военно-воздушных сил Украины снес дорожный знак на международной трассе «Киев-Чоп» во время приземления. Инцидент произошел на учениях.

Участок автодороги переоборудовали под взлетно-посадочную полосу, а автомобили пустили в объезд. При приземлении пилот случайно задел знак, информирующий о рекомендуемой скорости 90 км/ч, воздухозаборником. После он вместе со знаком вновь поднялся в небо.

В службе автодорог Ровенской области отметили, что в год на трассе сносят несколько знаков. Однако обычно это делают машины, а не истребители, сообщает канал ТСН.