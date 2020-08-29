В стране и мире Президент Южной Осетии отправил в отставку правительство страны Исполнять обязанности премьера будет зампредседателя правительства Геннадий Бекоев. © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку правительство и его главу Эрика Пухаева. Исполнять обязанности премьера будет заместитель председателя правительства Геннадий Бекоев. Об этом следует из документа, обнародованного на сайте президента страны. «Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Южная Осетия на Бекоева Геннадия Борисовича», - говорится в документе. Отмечается, что Бибилов также поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует