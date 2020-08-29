В стране и мире Путин наградил орденом Александра Невского солиста «Любэ» Николая Расторгуева Виктория Ивашечкина Кроме него почетную награду получил известный мультипликатор Леонид Шварцман. © Фото: Любэ, VK Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Также почетную награду получил мультипликатор Леонид Шварцман. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте правовой информации. Расторгуев и Щварцман были награждены «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Народный художник России Леонид Шварцман знаменитый мультипликатор, который известен по серии мультфильмов «Обезьянки», «Котенок по имени Гав». Николай Расторгуев является бессменным лидером «Любэ» с 1989 года. Ранее Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует