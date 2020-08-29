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Путин наградил орденом Александра Невского солиста «Любэ» Николая Расторгуева

Виктория Ивашечкина
14:50 29.08.2020
Кроме него почетную награду получил известный мультипликатор Леонид Шварцман.
Путин наградил орденом Александра Невского солиста «Любэ» Николая Расторгуева
© Фото: Любэ, VK

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Также почетную награду получил мультипликатор Леонид Шварцман.

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте правовой информации. 

Расторгуев и Щварцман были награждены «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Народный художник России Леонид Шварцман знаменитый мультипликатор, который известен по серии мультфильмов «Обезьянки», «Котенок по имени Гав».

Николай Расторгуев является бессменным лидером «Любэ» с 1989 года.

Ранее Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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