Путин наградил орденом Александра Невского солиста «Любэ» Николая Расторгуева
Кроме него почетную награду получил известный мультипликатор Леонид Шварцман.
© Фото: Любэ, VK
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Также почетную награду получил мультипликатор Леонид Шварцман.
Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте правовой информации.
Расторгуев и Щварцман были награждены «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Народный художник России Леонид Шварцман знаменитый мультипликатор, который известен по серии мультфильмов «Обезьянки», «Котенок по имени Гав».
Николай Расторгуев является бессменным лидером «Любэ» с 1989 года.
Ранее Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.