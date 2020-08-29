Найти танк в темноте: участники конкурса «Соколиная охота» выполнили ночную разведку

Участники конкурса «Соколиная охота» на полигоне под Воронежем вышли на ночную разведку. С помощью дронов они должны были найти замаскированную военную технику - танк, БМП, грузовик и установку залпового огня.

В темноте даже с помощью телевизионной техники разглядеть что-либо было сложно. Но военные с заданием справились: на аппаратах воздушной разведки - инфракрасные датчики и другие приборы для наблюдения ночью.

Судьи подводят окончательные итоги. А расчеты беспилотников тем временем готовятся к новому испытанию - корректировке артогня с воздуха.